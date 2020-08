Burgemeester geeft goede voorbeeld en gelast eigen eetfestijn af Lieke D'hondt

13 augustus 2020

14u04 1 Horebeke Het eetfestijn van de Vriendenkring Burgemeester Cynthia Browaeys gaat dit jaar niet door. Het is een jaarlijkse traditie dat de burgemeester een eetfestijn organiseert ten voordele van verschillende goede doelen, maar ook hier gooit het coronavirus roet in het eten.

“De coronacrisis is een ongeziene wereldwijde diepsnijdende crisis. Het raakt onze gezondheid, onze zekerheid, onze vrijheid en het bedreigt, in veel gevallen, ons commercieel en economisch gebeuren en in zekere zin ons maatschappelijk leven. COVID-19 spaart niemand”, legt burgemeester Browaeys de afgelasting uit.