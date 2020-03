Burgemeester belooft financiële steun aan inwoners Lieke D'hondt

27 maart 2020

09u51 1 Horebeke Het gemeentebestuur van Horebeke zal financieel tussenkomen om de inwoners van de gemeente te steunen nu de coronacrisis hard toeslaat.

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt momenteel in welke vorm die steun het best kan komen. “Maar het staat wel vast dat we iets willen doen”, zegt burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen). “We willen er zijn voor ons volk, zodat iedereen tevreden kan zijn.” De gemeente zal later communiceren over hoe de financiële steun tot bij de inwoners zal geraken.