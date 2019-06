Brakel en Horebeke werken met intergemeentelijke GECORO samen voor ruimtelijke ordening Lieke D'hondt

11 juni 2019

11u17 0 Horebeke Horebeke en Brakel gaan samenwerken op het vlak van ruimtelijke ordening. De GECORO, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening zal daarom bestaan uit geïnteresseerde burgers en deskundigen uit beide gemeenten.

“Een intergemeentelijke GECORO is enerzijds een kans om intergemeentelijke samenwerking op het vlak van ruimtelijk beleid te stimuleren, maar anderzijds biedt het ook de kans om over een ruimer grondgebied de nodige deskundigheid te vinden om tot een evenwichtige samenstelling te komen”, zegt Horebeeks schepen van Ruimtelijk Ordening Janna Bauters (Volksbelangen). “In samenwerking met de gemeente Brakel hebben we daarom een aanvraagdossier ingediend en we zijn trots dat we kunnen zeggen dat de iGECORO Brakel/Horebeke geselecteerd is als één van de twee pilootprojecten.”