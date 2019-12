Bosgroepen bedanken particuliere bosbeheerders met 2.000 nieuwe boompjes Lieke D'hondt

02 december 2019

11u50 0 Horebeke De Oost-Vlaamse Bosgroepen planten op zondag 8 december één hectare nieuw bos aan op de grens tussen Horebeke en Schorisse. “We doen dat om alle boseigenaars in de kijker te zetten voor hun bijdrage aan de Vlaamse bossen”, klinkt het bij de organisatoren.

De Vlaamse Ardennen krijgen op zondag 8 december tweeduizend nieuwe bomen. Ze komen aan de Hessestraat, op de grens tussen Horebeke en Maarkedal. “Zestig procent van de Vlaamse bossen wordt door particulieren beheerd”, zegt Lene Van Langehove. “Met de hulp van De Bosgroepen doen ze dat op een duurzame manier. Om hen te bedanken voor hun inzet, planten we nu één hectare nieuw bos aan.”

De Oost-Vlaamse Bosgroepen zijn nog op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen planten. “Wie zin heeft in een uurtje fitness in de gezonde buitenlucht is tussen 10 en 12 uur welkom om mee te planten. Er is ook een mogelijkheid om een korte wandeling te maken langs recente realisaties van De Bosgroepen, al dan niet onder begeleiding. Afsluiten doen we met een gezellig aperitiefje”, zegt Lene Van Langenhove.

Wie mee wil planten, kan zijn of haar aanwezigheid bevestigen van bosgroepen@oost-vlaanderen.be. De dag zelf breng je best laarzen en een spade mee.