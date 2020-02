Boom valt op woning in de Geuzenhoek in Horebeke Ronny De Coster

16 februari 2020

18u44 0 Horebeke De storm Dennis heeft aan de Abraham Hansstraat in de Geuzenhoek in Horebeke een boom omver geblazen. En die is op een huis beland.

De brandeer van Oudenaarde snelde met een elevator ter plaatse om de gevallen boom te verzagen. De schade aan de woning bleef beperkt. De pompiers kregen in de Vlaamse Ardennen tientallen hulpoproepen. In Oudenaarde blies de storm panelen van het dak van de elektrowinkel Vandenborre en in Kruishoutem moest de brandweer de Hoogstraat afsluiten, nadat daar stukken van een dak waren geblazen. In Nokere versperde een gevallen boom het kruispunt van de Peerdekouterstraat en de Wandelstraat.