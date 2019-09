Boete en rijverbod voor ongeval in Dorpsstraat Lieke D'hondt

18 september 2019

12u13 0 Horebeke Een bestuurder die in de Dorpsstraat in Horebeke met zijn wagen uit de bocht ging, moet zijn rijbewijs 15 dagen inleveren. De man krijgt ook een boete van 800 euro.

De bestuurder verloor in een bocht de controle over het stuur, reed over het voetpad, botste tegen de gevel van een hoeve en kwam dwars over de rijweg tot stilstand. Hij had 1,45 promille alcohol in zijn bloed, maar volgens zijn advocaat was dat niet de oorzaak van het ongeval. “Hij had een viertal pintjes gedronken, maar vooral de vermoeidheid speelde een rol. Mijn cliënt is in slaap gevallen in de auto omdat hij al een hele periode maar twee tot drie uur kon slapen per nacht. Hij was dus oververmoeid.” Naast de stevige rekening voor de schade aan zijn leasingwagen, moet de bestuurder nu nog een boete betalen en een rijverbod ondergaan.