Bloedinzameling in JC Arcadia gaat door Lieke D'hondt

24 maart 2020

10u19 0 Horebeke De geplande bloedinzameling in JC Arcadia in Horebeke gaat donderdag door. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist toestemming te geven voor de inzameling van het Rode Kruis om de bloedvoorraad op peil te houden.

“De ziekenhuizen worden overstelpt met mensen die lijden aan het coronavirus, maar ook de vraag naar bloed blijft even groot”, legt burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen) uit. “Veel bloedcollectes zijn de afgelopen weken en dagen afgelast, waardoor de bloedvoorraad nog meer in het gedrang komt. Daarom hebben we beslist om toch een bloedinzameling te organiseren in JC Arcadia op donderdag 26 maart tussen 17.30 en 19.30 uur.”

Tijdens de inzameling zullen er wel maatregelen genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo wordt er gevraagd om niet in grote groepen te komen doneren, voldoende afstand te houden en de handen te wassen bij het binnenkomen. Er zullen ook geen vrijwilligers aanwezig zijn om drankjes uit te delen, maar er zal wel zelfbediening mogelijk zijn.