Bloedinzameling in Arcadia verloopt op afspraak Lieke D'hondt

04 juni 2020

14u38 1

De bloedinzameling in Horebeke op 18 juni zal op afspraak verlopen. Op die manier zijn er niet te veel donoren tegelijk aanwezig in Jeugdclub Arcadia en kunnen de wachtrijen beperkt worden. Het inzamelmoment breidt wel uit met een half uurtje, waardoor er meer mensen bloed kunnen komen geven. Dat zal kunnen van 18.30 tot 21 uur. Een afspraak maken kan via deze website.