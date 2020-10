Bart Van de Water vervangt Petra De Sutter in de gemeenteraad voor Groen Lieke D'hondt

08 oktober 2020

16u32 2 Horebeke Groen Horebeke heeft een opvolger gekozen voor Petra De Sutter. Nu zij federaal minister van ambtenarenzaken en overheidsbedrijven is, volgt Bart Van de Water haar op in de Horebeekse gemeenteraad.

“Met spijt in het hart verlaat ik de Horebeekse gemeenteraad”, zegt Petra De Sutter die afscheid moet nemen omdat de statuten van Groen geen combinatie van een uitvoerend mandaat als minister en wetgevend mandaat als gemeenteraadslid toestaan. “Ik kwam nochtans graag naar de Horebeekse gemeenteraad”, vertelt De Sutter. “Het was niet altijd eenvoudig om mijn parlementair werk voor het Europese parlement te combineren met lokale politiek, maar toch heb ik er steeds voor gezorgd dat ik aanwezig was. De thema’s die aan bod komen in de gemeenteraad zijn namelijk een mooie weerspiegeling van wat mensen bezighoudt in hun dagelijkse leven en maken politiek werk zeer concreet. Afval, verkeersveiligheid, mobiliteit en betrokkenheid hebben een lokale invulling gekregen en dat was zeer aanvullend op mijn Europees werk.”

Ik blijf uiteraard in Horebeke wonen en blijf zeker ook met raad en daad beschikbaar voor onze lokale afdeling Petra De Sutter (Groen)

Het ontslag van De Sutter als gemeenteraadslid betekent niet dat ze van het lokale politieke toneel verdwijnt. “Ik blijf uiteraard in Horebeke wonen en blijf zeker ook met raad en daad beschikbaar voor onze lokale afdeling. Het team staat er en ik ben er dan ook gerust in dat ze de inwoners van Horebeke zullen ondersteunen in hun toekomst.”

Jonge vaders

De opvolger van De Sutter is Bart Van de Water. Hij zal samen met raadslid Filip Hebbrecht de Groenfractie in de gemeenteraad vormen. Hij draagt sociaal engagement hoog in het vaandel. Hij is alleenstaande ouder van zijn adoptiedochter Paulien en pleegzoon Samir. Op professioneel vlak is hij actief als jeugdhulpverlener. “De logische volgende stap was dan ook om mij te engageren in mijn dorp waar ik zeven jaar geleden kwam wonen om rust, gezelligheid, geborgenheid en een prachtige natuur te vinden”, legt hij uit. “De topprioriteit voor mij is dan ook om in samenspraak met en in volle transparantie op een duurzame manier te investeren in ons dorp en onze gemeenschap. Dat kan bijvoorbeeld door een recreatie- en speelplein te voorzien voor onze jeugdverenigingen of door de toegang tot het gemeentehuis te verbeteren voor ouderen en mensen met een beperking.”

Van de Water heeft al wat ervaring opgedaan in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, waar hij sinds het begin van deze legislatuur heeft gezeteld. Zijn zitje daar geeft hij nu door aan zijn partijgenoot Florian Vandewalle. “Als jonge, sociaal geëngageerde vader zet ik me graag in voor een dynamisch en duurzaam Horebeke, waar iedereen zich thuis voelt”, vertelt Vandewalle. “Ik streef met veel enthousiasme naar een Horebeke waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, waar fietsers veilig zijn en waar kinderen écht kunnen spelen. In het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wil ik dan weer een steun zijn voor inwoners die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen op het eind van de maand. Ook is het algemeen geweten dat de coronacrisis mensen in armoede nog dieper heeft getroffen, zowel de ouders als de kinderen. Denk maar aan de vele kinderen die geen computer hadden om via de digitale leerplatformen tijdens de lockdown onderwijs te kunnen volgen. Ik zet me dan ook graag in om mee oplossingen aan te reiken.”