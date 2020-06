Arcadia organiseert sfeervolle zomerbar Lieke D'hondt

29 juni 2020

14u56 0 Horebeke Jeugdclub Arcadia in Horebeke pakt deze zomer uit met een zomerbar. Een gezellig alternatief voor de Beachparty en vele andere activiteiten die door de coronacrisis geannuleerd werden.

Het terras van Jeugdclub Arcadia in de Bovenstraat in Horebeke is ondertussen omgebouwd tot een gezellige zomerbar. Nu alle grote evenementen in de gemeente zoals de Sinksenkermis, Beachparty, Oude Zakkenfuif en Vlaamse kermis zijn afgelast, krijgen de Horebekenaren toch een optie aangeboden om op een sfeervolle plek van hun zomer te genieten. De organisatoren van de zomerbar rekenen nu enkel nog op mooi weer, want alleen dan zal de bar open zijn. Op de sociale mediakanalen van Arcadia kan je checken of de bar effectief open is. Er gelden ook een aantal coronamaatregelen: handen ontsmetten is verplicht, er zijn bubbels van 15 personen toegelaten en bestellen kan niet aan de toog. Ook het verplichte sluitingsuur van 1 uur is geldig.