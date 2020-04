Alle bewoners en personeelsleden van woonzorgcentrum ‘t Groendorp worden getest op coronavirus Lieke D'hondt en Ronny De Coster

08 april 2020

18u36 0 Horebeke Woonzorgcentrum ‘t Groendorp in Horebeke is één van de 85 woonzorgcentra die testkits heeft gekregen om na te gaan wie besmet is met het coronavirus. Net als in 54 andere rusthuizen zullen in Horebeke zowel personeel als bewoners getest worden.

De dertig bewoners en dertien personeelsleden van het WZC ‘t Groendorp zullen onderworpen worden aan een coronatest. Er zijn in het rusthuis al enkele bewoners ziek geworden en met de tests kan nu sneller nagegaan worden of er nog mensen besmet zijn. Het woonzorgcentrum wil zelf niet reageren op de situatie in het rusthuis. “Uit respect voor onze bewoners en ons personeel beperken we onze externe communicatie”, zegt directeur Christophe Fillieux. “We focussen onze aandacht op onze campus en het fantastische werk dat ons voltallig team verricht.”