Aaron Van der Beken eindigt als tweede in klimkoers Vresse-sur-Semois: “Zowel vervelend als aangenaam” Hans Fruyt

19 september 2020

12u54 0 Horebeke Aaron Van der Beken (19) sloot de beloftenklimkoers in Vresse-sur-Semois vrijdag als tweede af. Met ploegmaat Toon Clynhens botste hij in de laatste rechte lijn op Tom Paquot, recent bij de profs tweede in het bergklassement van de Ronde van Wallonië.

EFC-L&R-Vulsteke, de ploeg van Michel Pollentier, pakte in Vresse-sur-Semois de prijzen twee, drie en vier (Louis Blouwe). Ietwat vervelend na een offensieve aanpak. “Net als Tom Paquot was ik al mee in de eerste vlucht met vier”, blikt Van der Beken terug. “Ik denk dat we met die vier dertig kilometer samen voorop reden. Een groep van circa vijftien renners sloot bij ons aan. Veertig kilometer van de streep trokken we met drie in de aanval. In de finale probeerden Toon en ik het diverse keren, maar we kregen er Tom Paquot niet af. Hij counterde al onze pogingen. In de laatste rechte lijn zat Toon op kop, ik in derde positie. Ik probeerde bij het aangaan van de sprint Paquot in te sluiten, maar hij kwam de laatste vijftig meter toch over mij. Hij was de sterkste.”

“Mijn tweede plaats is zowel vervelend als aangenaam. Ik ben vooral blij dat ze in Vresse-sur-Semois een klimkoers organiseerden”, gaat Van der Beken voort. “Het zal dit jaar een van de weinige wedstrijden zijn die ik op zo’n parkoers kan rijden. De volgende wordt de Ronde van Lombardije voor beloften. Het wordt de laatste op een omloop die bij mijn profiel past. Het Belgisch kampioenschap in Lokeren en het BK tijdrijden in Borlo rijd ik ook.”

Transfer

Enkele weken geleden besliste Van der Beken, twee jaar geleden bij de junioren één van de helpers van Remco Evenepoel, om EFC-L&R-Vulsteke na twee seizoenen te ruilen voor het beloftenteam van Lotto-Soudal. “Omdat ik bij Lotto-Soudal nog meer op favoriet terrein zal kunnen rijden”, verduidelijkt de kerel uit Horebeke. “Nu blijft dat beperkt tot de Ronde van Aosta en de beloftenversie van Lombardije. Ik hoop dat ik volgend jaar bij mijn nieuwe ploeg de kans krijg om Baby Giro, Tour de l’Isard of Tour de Savoie Mont Blanc af te werken. Sportdirecteur Kurt Van de Wouwer contacteerde me zelf met de vraag of ik geïnteresseerd was in een overstap naar zijn beloftenteam. Lang heb ik niet getwijfeld.”