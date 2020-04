80+’ers van Horebeke mogen zich aan telefoontje verwachten van maatschappelijk werkster Lieke D'hondt

15u34 0 Horebeke De Horebeekse schepen van Sociale Zaken Guy Glorieux (Volksbelangen) kondigt aan alle 80+’ers die in de gemeente nog thuis wonen op te bellen. “De dagen zijn soms lang en een telefoontje kan een welgekomen onderbreking zijn.”

Vanaf maandag 20 april gaat de gemeente Horebeke samen met maatschappelijk werkster Carine Callaert de 80+’ers opbellen. “Het gaat om alle inwoners die niet in een rusthuis of assistentiewoning verblijven”, verduidelijkt schepen Glorieux. “We zullen vragen hoe het met hen gaat en nagaan of ze hulp nodig hebben. Het kan ook een gewoon gesprek worden. Zeker voor alleenstaande mensen kan dat het isolement doorbreken. Want je zal maar hoogbejaard zijn in deze coronatijden. Je behoort tot de grootste risicogroep en dus mogen je kinderen, kleinkinderen, familie of vrienden niet op bezoek komen. Geen kaartersclub, geen koffieklets, geen bolling. Wandelen of fietsen is voor hen niet vanzelfsprekend en niet alle 80+’ers zijn handig met internet en smartphone. De dagen zijn soms lang en een telefoontje kan een welgekomen onderbreking zijn.”