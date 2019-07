4.200 euro voor natuurgebieden in Maarkebeekvallei, Burreken en Paddenbroek Lieke D'hondt

01 juli 2019

09u20 0 Horebeke Natuurpunt Vlaamse Ardennen heeft met een spaghetti-avond in Horebeke 4.200 euro ingezameld.

Het geld komt goed van pas voor de verdere uitbouw en het beheer van natuurgebieden in de Maarkebeekvallei in Horebeke, Maarkedal en Oudenaarde, het Burreken in Horebeke, Maarkedal en Brakel en Paddenbroek in Kluisbergen. De organisatie verwierf in het Burreken onlangs een oppervlakte van 7.000 vierkante meter en dat zal dankzij de recordopbrengst van het eetfestijn sneller ingericht worden als bos.