Natuurpunt kern ‘Rondom Burreken’ dient klacht in tegen vernieler biotoop aan Berg Stene in Horebeke Ronny De Coster

10 september 2019

14u49 0 Horebeke Natuurpunt kern ‘Rondom Burreken’ dient een klacht in tegen een landbouwer die volgens de natuurvereniging tal van inbreuken heeft gepleegd tegen de natuurwetgeving. “Een weide, met het statuut van biologisch waardevol, om te zetten in akkerland.

“Door de weide te scheuren en om te zetten naar een akker bestemd voor intensieve teelten zoals maïs, wordt de eeuwenoude leefgemeenschap teniet gedaan en vervangen door een steriele, op termijn overbemeste akker”, zegt Dirk Criel van Natuurpunt kern ‘Rondom Burreken’. “Dit zal ook zijn effecten hebben op de waterkwaliteit in de buurt. Het perceel ligt immers op een helling waar de afwatering en afvoer van meststoffen groot is. De grachten en beken in de buurt zullen meer nutriënten te slikken krijgen, waardoor ook daar het leven onder druk komt te staan”, voorspelt Criel.

Meer erosie

De natuurvereniging vreest dat ook de erosie aan Berg Stene in Horebeke zal toenemen. “Weides houden de waardevolle grond op zijn plaats. Een akker op een steile helling doet dat niet en is zeer gevoelig voor grondafspoeling. De landbouwer presteerde het ook om de beek die doorheen het perceel liep op te vullen door het perceel te nivelleren. En alsof de grootschalige omvorming niet volstond, is ook een groot aantal dikke knotwilgen en andere oude bomen waaronder enkele essen en eiken gekapt en ondeskundig gesnoeid. De bomen in de bosrand zijn afgezaagd op een m hoogte.? Die zijn dus niet meer te redden”, betreurt Criel.

Klacht

Natuurpunt heeft alvast een klacht ingediend. “We hopen ook dat de gemeente Horebeke hier zeer kordaat zal op reageren. Deze moedwillige vernieling vraagt dan ook om een strenge veroordeling door de gemeente. Wij willen alvast, dat het perceel in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld ” besluit Criel.