“Ik deel mijn bos graag met anderen”: boseigenaar Raoul D’Hoossche ontvangt wandelaars aan de Schamperij Lieke D'hondt

07 april 2020

11u25 1 Horebeke Wie in de regio nog op zoek is naar een mooi plekje om te wandelen, kan een uitstap maken naar Schamperij in Horebeke. Eigenaar Raoul D’Hoossche stelt er zijn bos open voor wandelaars. “Het wandelpad slingert door het bos, dus afstand houden doe je automatisch.”

Op wandelafstand van het voetbalplein van VV Horebeke ligt de paalkampeerplaats van Raoul D’Hoossche. Voorlopig ontvangt hij er geen gasten meer, want hoewel er vorige week nog mensen kwamen opdagen, is kamperen tijdens de coronacrisis niet toegestaan. “Iedereen is wel welkom om te wandelen in het bos”, vertelt D’Hoossche. “Er is een natuureducatief wandelpad dat door het bos slingert. Je houdt er automatisch afstand, want je loopt best achter elkaar. Er komen hier al regelmatig mensen langs, maar er kunnen er nog meer bij. Op plaatsen zoals het Muziekbos zal het met het mooie weer drukker worden, dus we kunnen beter voor wat meer spreiding zorgen. Ik deel mijn bos dus graag met anderen. Ik krijg subsidies, dus via de belastingen heeft iedereen zijn lidmaatschap al betaald”, lacht D’Hoossche. “De Wereldboom Grote Meneer die aan de rand van het bos staat, wacht iedereen al met open armen op.”