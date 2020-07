“Hele regio doet mee, maar wij missen de boot”: oppositiepartijen willen dat Horebeke werk maakt van autodelen Lieke D'hondt

10 juli 2020

15u07 0 Horebeke Het elektrisch autodelen heeft in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen een boost gekregen dankzij een Het elektrisch autodelen heeft in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen een boost gekregen dankzij een samenwerkingsproject tussen intercommunale Solva en 15 gemeenten. Horebeke is niet in dat project gestapt. Een gemiste kans, vinden oppositiepartijen N-VA en Groen.

N-VA stelt voor om toch nog in het project te stappen, zodat inwoners en gemeentepersoneel gebruik kunnen maken van elektrische deelwagens in Horebeke. “Door op dit aanbod in te gaan kunnen meerdere gezinnen gebruikmaken van één wagen. Daardoor zijn er minder wagens in omloop en wordt de dure investering gedeeld”, legt raadslid Dieter Verscheure uit. “Het elektrisch rijden is in Horebeke nog niet populair, blijkt uit het lage gebruik van de laadpaal in Sint-Kornelis-Horebeke en dit project zou daar verandering in kunnen brengen.”

Kost

Schepen Janna Bauters (Volksbelangen) wacht liever af. “In de vervoerregioraad wordt momenteel bekeken om autodeelsystemen uit te rollen met een brede dekking binnen de regio. Op de voorlopige plannen staat Horebeke aangeduid als één van de locaties voor een autodeelstation, dus we willen afwachten wat daar wordt beslist. Het is niet opportuun om nu te investeren in een autodeelsysteem als we de kost evengoed via de vervoerregioraad bovenlokaal kunnen verhalen.”

Groen vindt dat de meerderheid op die manier te veel talmt. “Wij vinden het ook jammer dat er niet op het project van Solva is ingegaan”, zegt Filip Hebbrecht. “We missen nu opnieuw de boot terwijl bijna de hele regio wel meedoet. Dat de meerderheid een goed financieel bestuur nastreeft is goed, maar er is voldoende budget om te investeren.”