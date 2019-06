“Behandeling is belangrijker dan straf”: parket is mild voor man die zich in huis verschanst met alarmpistool en agent bedreigt Lieke D'hondt

03 juni 2019

16u16 1 Horebeke De man die zich op 11 december 2018 met een alarmpistool heeft verschanst in zijn eigen woning in Horebeke, wilde zich laten neerschieten door de politie. Hij kampte op dat moment met psychologische problemen. Zes maanden na de feiten moet hij zich in de rechtbank verantwoorden voor het bezit van een wapen zonder de juiste vergunning en het bedreigen van een agent.

P.D.C. (57) schrikte op 11 december de hele buurt op door zich urenlang schijnbaar gewapend te verschansen in zijn woning in Horebeke. De man had kort daarvoor enkele vrienden opgebeld en de politie verwittigd om te melden dat hij het leven niet meer zag zitten. De politie van Brakel kwam ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen, maar de man had zich al verschanst in zijn woning. Hij had een alarmpistool bij zich en verstopte zich achter een gordijn. Van daaruit bedreigde hij met zijn wapen een agent, in de hoop dat hij zou schieten. De federale politie kwam ter plaatse met zwaar bewapende interventieploegen om de situatie te ontmijnen. De politie slaagde er uiteindelijk in de man te overtuigen zich over te geven. Er raakte niemand gewond bij de interventie, maar de man werd wel meteen overgebracht naar het ziekenhuis. “Gelukkig heeft de politie heel koelbloedig gereageerd en hebben ze niet meteen geschoten. Zij wisten uiteraard niet dat het om een alarmpistool ging, dus de situatie had veel erger kunnen aflopen”, vertelt de procureur. Zij wil dat de beklaagde alle hulp krijgt die hij nodig heeft. “Een straf is in deze zaak niet het belangrijkste. Ik ga dan ook niets vorderen, maar de minimumstraf bedraagt wel één maand cel. Dat kan ook met probatie-uitstel, zodat de man aan een oplossing kan werken voor zijn problemen.”

Aan de beterhand

De advocate van de man benadrukt dat hij niemand wilde kwetsen met zijn actie. “Hij zag geen uitweg meer en hij voelde dat hij domme dingen zou doen, maar het was een schreeuw om aandacht. Het was nooit zijn bedoeling om iemand in gevaar te brengen. Ondertussen heeft hij zich laten opnemen en gaat het weer beter met mijn cliënt. Hij krijgt nog steeds begeleiding en is op de goede weg om zijn leven weer op de rails te krijgen”, verzekert de advocate. Ook zij vraagt aan de rechter om geen straf op te leggen. “Ik weet ondertussen ook bij wie ik terecht kan als ik het moeilijk heb, onder meer mijn buurman is een grote steun”, vult de beklaagde nog aan. De rechter zal op 24 juni een uitspraak doen in deze zaak.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.