Zwemvijver De Mosten opent op 22 juni: stad geeft elk gezin twintig vrijkaarten Toon Verheijen

19 juni 2020

19u35 0 Hoogstraten De zwemvijver van het recreatiedomein De Mosten gaat op 22 november open voor de waterliefhebbers. Elk Hoogstraats gezin krijgt twintig vrijkaarten die vanaf volgende week bij het informatiemagazine zitten.

Stilaan begint het ‘gewone’ leven ook in Hoogstraten weer op gang te komen. Ook op het recreatiedomein is dat het geval. Goodlife Cablepark was al open en sinds vorige week ook de speeltuin en de ligweide. Nu komt daar ook de zwemvijver bij. Met de tropische temperaturen van volgende week in aantocht zal dat waarschijnlijk een voltreffer worden. “We beperken wel het aantal bezoekers tot 500 en vooraf reserveren is verplicht”, zegt schepen van De Mosten Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “Maar we zijn blij dat we heel het domein weer kunnen openstellen, met de vernieuwde speelzone en het speelkasteel als blikvanger.”

Vrijkaarten

Om de inwoners nog wat meer tegemoet te komen, geeft de stad ook nog eens twintig gratis vouchers voor De Mosten. Die zullen samen met het Infozine dat volgende week in de brievenbussen gestoken wordt, uitgedeeld worden. Reserveren kan via hoogstraten.be/demosten. De Mosten zal alle dagen open zijn van 10 tot 18 uur en tot 20 uur bij mooi weer.