Zware ravage in centrum van Meer na ongeval Toon Verheijen

18 april 2020

15u11 3

Het centrum van Meer werd vrijdagnamiddag opgeschrikt door een stevige knal in het centrum. Op het kruispunt van Meerdorp en het Lak was een personenwagen achteraan ingereden op een geparkeerde wagen ter hoogte van de fotowinkel. De klap was redelijk zwaar, want de bestuurder die het ongeval veroorzaakte heeft ook een verkeersbord volledig uit de grond gereden én zorgde ervoor dat de geparkeerde wagen verschillende meters vooruit schoof. De bestuurder kwam er met de schrik vanaf.