Zoektocht naar ambassadeurs om toekomstvisie voor Wortel mee uit te werken Toon Verheijen

01 december 2019

13u26 0 Hoogstraten De stad gaat op zoek naar enkele ‘ambassadeurs van Wortel’ die mee willen nadenken over de toekomstvisie van het dorp.

De stad Hoogstraten wil immers zoals in Meerle de dorpskern van Wortel in een nieuw kleedje steken. De aankoop van de oude hoeve van jeugdhuis ’t Slot kaderde daar ook al in. “We willen nu samen met de bewoners en deskundigen een kader uittekenen voor ontwikkelingen in de dorpskern”, klinkt het. “Dat moet houvast en inspiratie bieden voor toekomstige ontwikkelingen, voor het beleid én voor concrete acties van bewoners en organisaties. AR-TUR, het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap voor de Kempen, begeleidt dit traject.”

Drie sessies

De eerste sessie, een dorpsverkenning en werksessie, vindt plaats op 18 januari tussen 9 en 13 uur. De deelnemers maken dan een wandeling door het dorp en bespreken achter de kansen, uitdagingen, verwachtingen en ideeën voor het dorp. De tweede werksessie is gepland op donderdagavond 12 maart. Tenslotte is er een publiek dorpsgesprek op donderdagavond 23 april. De laatste sessie, het dorpsgesprek, is voor iedereen toegankelijk. De twee sessies in januari en maart is enkel voor de groep van ambassadeurs van bewoners en deskundigen. “We mikken op een groep van maximum 40 personen: jong en oud, vrouw en man, met verschillende achtergronden en expertises. Aanmelden voor de groep van ambassadeurs kan door een mail te sturen naar info@ar-tur.be.”