Zo warm was het: massa bezoekers op Lilse Bergen en De Mosten Toon Verheijen

02 juni 2019

19u23 0

De recreatiedomeinen in de Kempen hebben er een succesvol weekend achter de rug. Het strand aan de zwemvijver van de Lilse Bergen zat overvol net als de weide aan De Mosten in Meer. Daar werd dan zondag ook nog een triatlon van Meetria georganiseerd. “De inkom zondag was gratis door de triatlon, maar het was echt een topweekend”, zegt schepen van De Mosten Arnold Wittenberg. “We hebben naar schatting 2.500 bezoekers over de vloer gekregen. Als dat een voorbode is voor de rest van de zomer zijn we op de goede weg.” Ook de uitbaters van de horecazaak Treehouse moesten even blazen. “Het was inderdaad een enorm druk weekend. Zondag in de loop van de dag was ons eten al bijna uitverkocht”, klonk het.

Ook De Lilse Bergen was meer dan tevreden. “Wij hebben alles samen zo’n 6.500 bezoekers mogen ontvangen”, zegt Fons Van Bael. “We waren er wel op voorbereid, want we hadden ook extra redders ingezet. We zijn al blij dat alles vlot is verlopen. Nu hopen op een goede zomer ook zonder problemen. De start hebben we in elk geval al goed ingezet.”

Bij het Zilvermeer konden we geen cijfers te pakken krijgen.