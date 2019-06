Zeven zakken slachtafval gedumpt aan Den Rooy Toon Verheijen

03 juni 2019

18u05 0

Onbekenden hebben vermoedelijk in de nacht van zondag op maandag zeven huisvuilzakken vol met slachtafval gedumpt op de parking van het natuurgebied Den Rooy. “Het waren onze terreinbeheerders die de zakken aantroffen”, klinkt het bij Natuurpunt Markvallei.

“Ze zaten onder het bloed en stonken al naar rottend vlees. We hebben meteen de politie verwittigd.” Het afval is uiteindelijk opgehaald door een gespecialiseerde firma. “We hebben de melding gekregen en doorgegeven aan de gemeente”, zegt Els Dellafaille van de politiezone Noorderkempen. “Als zij een verwijzing vinden naar de mogelijke dader worden wij op de hoogte gebracht, maar in dit geval zal dat moeilijk zijn.”