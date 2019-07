Zeven eiken in Lodewijk De Konincklaan ruimen plaats voor dertig lindebomen Toon Verheijen

29 juli 2019

16u30 0 Hoogstraten Een aannemer gaat in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer enkele Amerikaanse eiken rooien in de Lodewijk De Konincklaan. Het gaat om voorbereidende werken voor de latere vernieuwingswerken van de bermen en de goten langs de gewestweg, die later dit jaar op de planning staan.

Op een stuk van zo’n vierhonderd meter vanaf het kruispunt met de Sint-Lenaartseweg worden de bermen en goten vernieuwd in de richting van Rijkevorsel. De verouderde goten worden vervangen, het fietspad wordt op sommige plaatsen hersteld, de inritten op het openbaar domein worden vernieuwd en de verharde stroken naast de baan maken plaats voor een groene berm.

De zeven gerooide Amerikaanse eiken worden vervangen door dertig inheemse lindebomen. Die worden vermoedelijk in het voorjaar geplant. De vernieuwingswerken aan de bermen en de goten zijn momenteel voorzien in september en oktober. De werkzaamheden zullen ongeveer 6 weken in beslag nemen. Meer info over de uitvoering van de werken en de eventuele hinder voor het verkeer volgt later.