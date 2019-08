Zes windmolens langs E19 worden afgebroken, maar er komen zes nieuwe en hogere modellen in de plaats Toon Verheijen

22 augustus 2019

16u24 0 Hoogstraten Het uitzicht langs de E19 gaat er de komende tijd even iets anders uitzien. Elke automobilist kent ze wel, de zes windturbines langs de snelweg. Voor heel wat weggebruikers een teken dat ze bijna thuis zijn. De zes turbines van 118 meter hoog worden allemaal afgebroken en worden vervangen door nieuwe exemplaren die een tiphoogte hebben van maar liefst 210 meter.Samen zullen ze 17.000 gezinnen voorzien van lokale, groene stroom.

De turbines werden vijftien jaar geleden gebouwd, maar ze worden nu vervangen door moderne exemplaren. “We gaan ze nu eerst een voor een afbreken”, zegt Hellen Smeets van Engie. “Met hun opvallende oranje banden hebben ze vijftien jaar lang het zicht bepaald aan de grens. Maar in die periode is de technologie van windturbines zoveel verbeterd dat het potentieel aan windenergie in dit gebied niet meer volledig benut werd. Daarom gaan we ze vervangen door nieuwere modellen die groter, hoger en vooral efficiënter zijn.”

De afbraak start nu en duurt tot oktober. Daarna volgende voorbereidende werken voor de nieuwe turbines waarvan de bouw effectief zal starten in de tweede helft van 2020. De bestaande windmolens krijgen een tweede leven en zullen elders opnieuw geïnstalleerd worden door hun nieuwe eigenaar. “De 6 bestaande windturbines, met een tiphoogte van 118 meter en een vermogen van 2 MW elk, zullen vervangen worden door 6 nieuwe modellen met een tiphoogte van 210 meter en een vermogen van bijna 4 MW elk. De nodige vergunningen werden hiervoor in juni 2018 verleend. De nieuwe windturbines zullen niet op exact dezelfde locatie komen te staan, maar wel in dezelfde zone. De omwonenden werden in 2018 reeds geïnformeerd over het project tijdens een infosessie. “