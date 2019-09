Zes weken werken langs Lodewijk De Konincklaan Toon Verheijen

04 september 2019

11u15 0 Hoogstraten Een aannemer start op maandag 9 september met werken op de Lodewijk De Konincklaan. De goten en bermen worden vernieuwd. De werken zullen zes weken duren.

De werken starten aan het kruispunt van de Lodewijk De Konincklaan en de Sint-Lenaartseweg in de richting van Rijkevorsel. De veroudede goten worden over een afstand van 400 meter vervangen door nieuwe exemplaren in gegoten beton. Ook het fietspad wordt op sommige plaatsen hersteld. Alle inritten op het openbaar domein zullen ook heraangelegd worden in dezelfde stenen. In het voorjaar zullen de ondertussen zeven gerooide eiken vervangen worden door dertig lindebomen. Die aanplanting gebeurt in het voorjaar.

De verkeershinder zal relatief beperkt blijven omdat er vooral in de bermen wordt gewerkt. Er zal verkeer mogelijk blijven in beide richtingen. Fietsers zullen tijdens de werken wel in beide richtingen over het fietspad moeten aan de kant waar er niet gewerkt wordt. Er worden oversteekpunten voorzien aan het begin en einde van de werfzone.