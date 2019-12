Zelfs tijdens huiszoeking kwamen drugsverslaafde minderjarigen aanbellen: politie pakt dealer op die jeugd bevoorraadde Jef Van Nooten

13 december 2019

12u12 3 Hoogstraten De politie in Hoogstraten heeft het voorbije anderhalf jaar verscheidene minderjarigen betrapt met drugs. Ook tijdens een razzia op het internaat van het Spijker werd cannabis gevonden. De jongeren kregen hun drugs aangeleverd door de 39-jarige R.D.J. uit Hoogstraten. Die verstopte zijn voorraad onder andere op de kinderkamer. Hij riskeert een gevangenisstraf van 3 jaar.

De drugsdealer is geen onbekende voor het gerecht. Als minderjarige was R.D.J. al bij de jeugdrechter gekend voor drugsfeiten. Als volwassene werd hij tot nu toe 7 keer correctioneel veroordeeld. In juni 2018 kregen agenten van politiezone Noorderkempen voor het eerst te horen dat de man opnieuw drugs zou dealen. De maanden nadien regende het verklaringen van minderjarigen die zeiden dat ze hun drugs hadden aangekocht bij R.D.J. Verscheidene van die minderjarigen waren amper tussen 12 en 16 jaar oud. “Ook op Internaat Spijker is een drugscontrole gehouden, met een positief resultaat”, zegt openbaar aanklager Catherine Dederen. “De agenten kregen toen te horen dat er iemand aan de overkant van de straat woont die jongeren aanspreekt om cannabis te verkopen.”

Kinderkamer

Op 12 maart van dit jaar ging de politie over tot huiszoekingen. De agenten doorzochten zowel de woning van de vriendin van R.D.J. als de woning van zijn moeder. In de woning van zijn vriendin trof de politie een grote hoeveelheid cash geld aan. De drugs zelf had de man verstopt in de woning van zijn moeder. “Op zolder lag 2,370 kilogram cannabis te drogen. In de kelder lag 1,344 kilogram cannabis, verdeeld over een paar zakken. In de kinderkamer stond een grote weegschaal op een kist met daarin 363 gram cannabis”, beschrijft Catherine Dederen. Opvallend: tijdens de huiszoeking belden verscheidene minderjarigen aan bij het huis. Ze vroegen of ze cannabis konden kopen. Het tarief dat was afgesproken: 10 euro voor 1 gram cannabis.

78.000 euro winst

De drugsdealer probeerde na zijn arrestatie één en ander te minimaliseren. Hij was naar eigen zeggen nog maar net terug gestart met zijn handeltje. Zijn vriendin verklaarde echter dat hij al gedurende 2 jaar terug aan het dealen was. R.D.J. ontkende ook dat hij aan minderjarigen verkocht. Hij zou alleen cannabis verkocht hebben aan vrienden die hij al lang kent. “Maar onder meer uit het telefonieonderzoek is gebleken dat hij wel degelijk aan minderjarigen verkocht. En daar til ik erg zwaar aan”, besluit openbaar aanklager Catherine Dederen. “Het gaat bovendien om grote hoeveelheden. Volgens onze berekening heeft hij 78.000 euro winst gemaakt met zijn drugshandel. Ik vorder een effectieve gevangenisstraf van 3 jaar en een verbeurdverklaring van die 78.000 euro.”

Dochter

Ten aanzien van de rechter ontkende R.D.J. niet langer dat hij ook aan minderjarigen verkocht. “Maar dat is nooit zijn intentie geweest”, benadrukt zijn advocaat. “Hij heeft zelf een dochter van 15 jaar en zou dus nooit bewust aan minderjarigen verkopen. Als hij zeker wist dat iemand minderjarig was, weigerde hij resoluut om te verkopen. Maar soms wist hij het niet.” Waarom de man zijn handeltje terug had opgestart? Om de boetes te kunnen betalen die hij bij eerdere veroordelingen heeft opgelopen

Vonnis op 10 januari.