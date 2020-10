Zelfbouwmaquette en eigen website van ‘Ons Trien’ Toon Verheijen

06 oktober 2020

17u08 6 Hoogstraten De Sint-Katharinakerk heeft sinds vandaag haar eigen website met daarop onder meer de hele geschiedenis, een overzicht van de restauratiewerken en een blik op alle kunstschatten. De stad heeft ook een zelfbouwmaquette laten maken die gekocht kan worden op de Dienst Toerisme.

De kerktoren is recent helemaal gerestaureerd en enkele maanden geleden startten ook de werken aan de eerste fase van de restauratie van het schip. Na de zeecontainer met daarin uitleg over werken die voor de kerk is geplaatst, volgt er nu dus ook een nieuwe website. “Op zich was er wel voldoende informatie over onze Sint-Katharinakerk te vinden, maar die stond verspreid op verschillende websites”, zegt schepen van Cultuur en ICT Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “De stad, de pastorale eenheid, Wikipedia. Overal een beetje, maar nergens het volledige verhaal. We hebben dat nu allemaal laten samenbrengen op één website zodat het vooral voor toeristen veel overzichtelijker is.”

Informatiepunt

Het informatiepunt in de zeecontainer en de website zullen de volgende jaren zeker nog hun nut bewijzen, want de restauratiewerken aan de kerk zullen nog verschillende jaren in beslag nemen. Naast de geschiedenis en de info over de werken, is er ook een virtuele 360 graden rondleiding in de nieuwe beiaardkamer, een virtueel plan van de kerk en met de zoomfunctie kun je inzoomen op de glasramen en kunstobjecten. “Het is de bedoeling dat de website op termijn ook nog vertaald zal worden in andere talen”, zegt schepen Wittenberg.

Maquette

Ook leuk: elke inwoner van Hoogstraten met een hart voor ‘Ons Trien’ kan nu ook een zelfbouwmaquette in huis halen. “Op een schaal van 1/300 krijg je een fijne en gedetailleerde uitwerking van onze kerk”, zegt schepen Michel Jansen (N-VA). “Je kan de maquette kopen bij de Dienst Toerisme voor 7 euro. We hopen dat heel veel Hoogstratenaren er plezier aan zullen beleven.”