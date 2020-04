Wortel en Merksplas Kolonie erkend voor hun rol in de ontstaansgeschiedenis van de Europese Unie Toon Verheijen

01 april 2020

17u39 0 Hoogstraten De Europese Commissie heeft tien sites bekroond die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis en cultuur van Europa en/of in de opbouw van de Europese Unie. Deze sites krijgen het European Heritage Label. De Koloniën van Weldadigheid van Wortel- en Merksplas, krijgen die titel. Het is de eerste keer dat een Vlaamse site die eer te beurt valt. Toch al een mooie erkenning. Nu nog Unesco Werelderfgoed?

Tijdens de voorselectie voor het uitreiken van de labels ‘European Heritage’ werden door de deelnemende lidstaten in totaal negentien sites aangeduid. Daaruit werden er uiteindelijk tien gekozen door een Europese jury. In totaal zijn er nu 48 sites die dat label mogen dragen. Wortel en Merksplas kolonie zijn de eerste twee Vlaamse sites die tot de selecte groep behoren. “En daar mogen we trots op zijn. Het toont eens te meer het grotere belang van deze unieke landschappen voor de Europese en daarenboven wereldse geschiedenis”, zegt Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) toe.

Nederland

Naast Merksplas en Wortel krijgen ook de Nederlandse koloniën het label. De Koloniën zijn opgericht in het begin van de 19de eeuw om armoede via sociale tewerkstelling in nieuw ingerichte landbouwkoloniën te bestrijden. “De vier bezoekerscentra (Museum De Proefkolonie in Frederiksoord, het nog nieuw in te richten bezoekerscentrum in Ommerschans, Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 in Merksplas en het Nationaal Gevangenismuseum te Veenhuizen) zullen de samenwerking ‘1 geschiedenis, 7 verhalen’ onder dit label verder zetten”, zegt Jan De Haes van de provincie Antwerpen. “Kempens Landschap ziet dit label als nieuwe stimulans en kanaal om de boodschap en het belang van de Koloniën van Weldadigheid vanuit maatschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt verder uit te dragen.”

UNESCO

Er zijn meerdere sites die zowel het European Heritage Label alsook een erkenning als UNESCO-Werelderfgoed dragen. Beide labels kunnen naast elkaar bestaan en zijn eerder een aanvulling. “Deze erkenning voor de Koloniën van Weldadigheid sterkt ons vertrouwen in het lopende UNESCO-dossier.”, zegt Kathleen Helsen (CD&V) van de provincie Antwerpen. “De toekenning van het European Heritage Label bevestigt voor ons de bijzondere betekenis, het unieke verhaal en de rol die de Koloniën hebben gespeeld op Europees niveau. Hopelijk volgt later ook nog een bekroning op wereldniveau met een inschrijving op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.” Die beslissing valt eind juni of begin augustus.