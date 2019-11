Woning André en Nancy is klein kerstmuseum: “Onze hobby heeft al zo’n 35.000 euro gekost. Dat valt mee” Bezoekers zijn gratis welkom op afspraak Toon Verheijen

15 november 2019

14u51 0 Hoogstraten De Kerstman zou zich meteen thuisvoelen in de woning van André Hoefkens en Nancy Koninkcx in de Lokbosstraat in Meer. Het is één groot kerstdecor, met meer dan 240 decoratiestukken. Wie nieuwsgierig is, kan een kijkje komen nemen. “Maar wel liefst op afspraak, want we kunnen geen twee mensen tegelijkertijd ontvangen. Het staat hier nogal vol”, zegt het koppel.

De kerstsfeer zit er al goed in bij André en Nancy. Dat is eigenlijk al zo van midden augustus, want dan beginnen ze eraan in de Lokbosstraat. De voor- en zijgevel van het huisje, de inkomhal, de woonkamer, de tussenruimte, het kleine tuintje: het hele huis ademt kerst uit. Plaats om te zitten is er maar amper, want letterlijk alles is ingepalmd. “Kom binnen. Wel even geduld hebben, want ik moet op zo’n 24 knopjes drukken om alles in gang te zetten”, lacht André. Hij verwijst naar de muzikale decoratiestukken. We horen allerhande kerstliedjes door elkaar spelen. “Ik heb ook alles op verschillende stroomkringen gezet, zodat niet alles tegelijkertijd hoeft te spelen.” Nancy lacht. “’s Avonds bijvoorbeeld steken we alleen de lichtjes aan en niets dat lawaai maakt. Anders zouden we ook wel een beetje horendol worden (lacht). En de verlichting is allemaal led. We moeten ook een beetje aan de energiefactuur denken, hé.”

‘s Avonds zetten we de geluidjes uit, want anders zouden we zelf een beetje horendol worden. Nancy Koninckx

We hebben lange tijd cinema The Movie uitgebaat. Toen al zorgden we voor bakken kerstsfeer in het gebouw. In die periode hebben we dus al heel wat spullen verzameld André en Nancy

Passie

Het is onvoorstelbaar hoe uitgebreid de collectie van André en Nancy is. In de woning vind je een ijsbeer, kerstmannetjes, een kabelbaan met skiliftjes, miniatuurkermisattracties in een winters decor, rondrijdende treintjes en 62 soldaten van De Notenkraker van Tsjaikovski. In de tuin wordt het Oude Testament uitgebeeld aan de hand van oude filmposters en staan er tientallen grote en kleine beelden van Jozef, Maria, Jezus, de herders, kamelen en andere dieren. De passie ontstond héél wat jaren geleden. “We hebben lange tijd de cinema The Movie uitgebaat in het centrum van Hoogstraten”, vertellen André en Nancy. “Toen al zorgden we voor bakken kerstsfeer in het gebouw. In die periode hebben we dus heel wat spullen verzameld. Toen de cinema dertien jaar geleden de deuren sloot, besloten we ons huis dan maar serieus te versieren. Er kwamen alsmaar meer spulletjes bij. Het moeten er nu toch bijna zo’n 250 zijn. Véél moet er niet meer bijkomen, want anders wordt het wel een beetje te klein om alles nog op te slaan. Hoe lang de afbraak duurt? Twee weken maar. Dat gaat sneller vooruit dan het opstellen, want alles moet precies staan. De kerststal buiten, die laten we wel staan. Daar staat ook een raam voor. We dekken ze in de zomer wel af en zetten er een plant voor zodat het niet opvalt.”

Maar van waar komen nu al die spullen? “De grote beelden hebben we gekocht in Scherpenheuvel. De andere spulletjes komen vooral van kerstmarkten en tuincentra. Daar trekken we ieder jaar wel naar toe om eens te kijken. We proberen ook zeker de solden niet over te slaan, want dan gaat er van de duurdere stukken dikwijls toch een serieus bedrag af. Ik denk dat onze hobby alles samen toch zo’n 35.000 euro heeft gekost, maar je moet dat zien over 35 jaar hé. Dan valt het nog mee. En als de familie aan mij vraagt wat ik voor mijn verjaardag wil, dan vraag ik altijd geld. Dat steek ik dan in een kerstsok en met die centen ga ik dan op jacht (lacht).”

Bezoekers

Enkele jaren geleden kreeg het koppel van heel wat mensen de vraag of ze niet eens op bezoek mochten komen. Daarop besloten ze om hun huis voor iedereen open te stellen. Maar je moet wel eerst een afspraak maken, want te veel mensen tegelijk kunnen er niet rondgeleid worden. “Jaarlijks komen er toch zo’n 500 mensen op bezoek”, zegt André. “Sommigen willen echt iets geven, maar omdat we er zelf niets voor willen, schenken we dat daarna aan Make-a-Wish.” Wie het kersthuis wil bezoeken, is altijd welkom in de Lokbosstraat 14 tussen 14 en 20 uur. Liefst wel na een afspraak op 0497/27.23.14.