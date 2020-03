Winkels sluiten de deuren, politie Noorderkempen werkt enkel op afspraak, en waar kan je eten afhalen of laten thuisleveren in Hoogstraten Toon Verheijen

17 maart 2020

12u42 4 Hoogstraten Meer en meer winkeluitbaters in Hoogstraten nemen zelf de beslissing om hun zaak voorlopig te sluiten. Verschillende handelszaken in het centrum doen dat of nemen beperkende maatregelen naar klanten toe.

Een van de winkeliersters die de deuren heeft gesloten is Brouwershuis for Kids. “Niet echt een gemakkelijke beslissing om te nemen”, zegt Karen Segers. “Maar we moeten wel. Voor onszelf en ook om de klanten te beschermen. Het is een beslissing die een dubbel gevoel geeft. We hopen samen met de Horeca Hoogstraten dat we snel weer onze gezonde draad kunnen oppikken.” Naast Brouwershuis for Kids hebben ook Optiek Dominiek, Velvet, Instituut Ilse, Wellsi, JBC en Nina dat al gedaan. Mogelijk zullen er nog volgen.

Maatregelen

Ook installatiebedrijf van den Berg neemt maatregelen. Onze toonzaal blijft tot nader order open maar enkel na afspraak. Enkel afspraken met een maximaal 2 personen worden aanvaard. Op zaterdag zijn we gesloten. Wie een afspraak met één van onze medewerkers heeft, maar tot risicogroep behoort of symptomen heeft, vragen we ons tijdig te verwittigen om eventueel een nieuwe afspraak te maken.”

Politie

Ook de politiezone Noorderkempen neemt maatregelen. Tot 3 april wordt er enkel op afspraak gewerkt (03.340.88.00). De afspraken vinden plaats op de Vrijheid 13 in Hoogstraten. De wijkkantoren (Meer, Merksplas en Rijkevorsel) hun deuren sluiten en dus geen onthaal voorzien.

Eten

Bistro De Jachthoorn op de Vrijheid is volledig gesloten, maar Friterie De Jachthoorn is voorlopig zeven dagen op zeven geopend van 11 tot 21.30 uur. Bestellingen kunnen enkel afgehaald worden. Er worden ook volop meeneemgerechten voorzien voor thuis op te warmen. Bestellen kan ter plaatse, telefonisch via het nummer 03/314 36 13.

Friterie Den Hoet in Hoogstraten blijft ook open voor afhaal en doet eventueel ook thuisleveringen. De zaak gaat woensdag terug open. Telefonisch bestellen kan via 03 830 20 77.

Brasserie Manifest levert tijdens de coronaperiode ontbijtboxen aan huis of ze kunnen afgehaald worden. De zaak is telefonisch te bereiken via 03 314 66 65 of info@brasseriemanifest.be.