Will Schroer al 25 jaar betrokken bij Antilliaanse Feesten: “Een vibe die je niet meer loslaat” Toon Verheijen

07 augustus 2019

14u25 1 Hoogstraten De Blauwbossen in Minderhout kleuren dit weekend weer internationaal. De organisatie verwacht zo’n 35.000 tot 40.000 bezoekers voor het mekka van de Caraïbische muziek in de Lage Landen, de Antilliaanse Feesten. Honderden vrijwilligers zetten zich in voor het festival om er elk jaar weer een feest van te maken. Voor Will Schroer is het al de 25ste editie. Hij is begonnen als medewerker, maar leidt ondertussen een team dat instaat voor de opbouw van het terrein.

Het begon bijna 40 jaar geleden in de tuin van Cahier de Brouillon als klein muziekfestivalletje, maar nu lokt het festival jaarlijks tot zo’n 40.000 bezoekers vanuit heel de wereld. Voor Will Schroer is het de 25ste editie. “Toen ik nog cafébaas was in de Gelmel (tot 2008, red.), kwamen de mannen die toen de opbouw en de afbraak deden regelmatig een pint drinken aan de toog”, lacht Will. “Ze drongen aan of ik ook niet eens zou komen kijken. In het begin kwam ik vooral op mijn vrije dagen wat helpen, maar het heeft niet lang geduurd tot ik bij de volledige opbouw betrokken raakte. Nu ben ik hier vanaf het moment dat het eerste paaltje in de grond gaat tot het laatste er weer uit gaat, alles samen toch vier weken. Eigenlijk kom ik heel het jaar door samen met terreinmanager Jan Croes en het gaat altijd wel een keer over de Antilliaanse Feesten.”

Lege wei

Onlangs vroeg iemand aan Will wat het is om aan zo’n opbouw te werken. “Mijn antwoord was simpel: je hebt een lege wei in het begin en een lege wei op het einde en tussendoor gebeuren er heel wat dingen”, grijnst Will. “De tenten is het enige wat wie hier uitbesteden. De rest van de opbouw doen we zelf. Plannen uittekenen, hekwerk plaatsen, leidingen leggen, vuilbakken plaatsen... Noem het maar op en we doen het. We zijn eigenlijk best een hechte groep geworden, toch zeker de ‘top’ van onze ploeg die het al vele jaren doen. Maar het is ook leuk om jonge gasten, waarvan de ouders ook ooit medewerker zijn geweest of het nog zijn, hier te zien beginnen.”

Naast het harde werken, kan er af en toe ook wel gelachen worden. “Op het terrein hebben we een hekwerk staan waar we zeilen tegen hangen met een houtmotief. Houtjes noemen we dat. Ooit waren er wat nieuwe jongens aan het werk en toen ik zei dat ze daar ook houtjes tegen moesten zetten kwamen ze aanlopen met een stel planken (lacht).”

Nieuwe campingregels

Nieuw dit jaar is de verandering op de camping. “Vroeger mochten ze bij ons met hun wagen op de camping en werden er hele ‘dorpjes’ gebouwd”, zegt Will. “Dat hebben we dit jaar moeten hertekenen. Nu mogen ze niet meer met hun wagen erop, maar enkel met de tentjes. Voor heel wat mensen zal dat een aanpassing zijn.”

Die camping, dat is ook iets apart op de Antilliaanse Feesten. “We hebben een heel trouw publiek. Als ik daar dit weekend over wandel of rij, dan zegt echt iedereen me goedendag. Een speciale sfeer.”

En hoe lang denkt Will het nog te doen? “Ach, ik ga daar geen leeftijd op plakken. De Antilliaanse Feesten, dat is een vibe. Eens dat je in die vibe zit, laat het je niet meer los. Ik zou het eerlijk gezegd niet kunnen missen. Of ik kan genieten tijdens het weekend? Het is vooral werken. Misschien ’s morgens even tussen 5 en 7. We zullen zien (lacht).”

Meer info op https://antilliaansefeesten.be/.