Wijndomein Hoogstraten: de wijngaard te midden van de aardbeien

Hoogstraten

Je kan in heel België wijn maken, behalve in de Kempen. Dat liet een bekende Limburgse wijnbouwer zich enkele jaren geleden laten ontvallen. Fake news, want verscheidene Kempense wijnboeren bewijzen het tegendeel. Vijf dagen lang stellen we zo’n Kempens wijndomein aan u voor. Vandaag trekken we naar Wijndomein Hoogstraten. “Onze wijngaard ligt in Minderhout, een deeldorp van Hoogstraten. Voor onze naam kozen we voor Hoogstraten, dat is een merk op zich.” Ontdek hier nog andere wijnmakers in Vlaanderen.