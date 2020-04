Werken John Lijsenstraat

vermoedelijk pas in najaar van start Toon Verheijen

07 april 2020

13u59 0 Hoogstraten De geplande wegenwerken en het kappen van de grote eikenbomen in de John Lijsenstraat is uitgesteld tot minstens na het bouwverlof. Mogelijk zullen de werken pas dit najaar uitgevoerd worden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil een groot deel van de John Lijsenstraat aanpakken. Het gaat om het gedeelte van het kruispunt met Hoogeind tot aan de Nederlandse grens, dus inclusief het op- en afrittencomplex van de E19. Enkele tientallen bomen op het traject van drie kilometer worden hiervoor gerooid uit veiligheidsoverwegingen.

Op sommige plekken is de wegbreedte zeer beperkt, omdat de bomen vlak langs of op de wegrand staan. Kruisende bussen of vrachtwagens komen daardoor in de problemen. De dikke bomen beperken op dit moment ook de zichtbaarheid bij het in- en uitrijden van de aangrenzende opritten. Bovendien richten de boomwortels schade aan het wegdek en de fietspaden aan. Het wegdek van de John Lijsenstraat krijgt na het kappen van de bomen en het heraanplanten met lindebomen een nieuwe asfaltlaag.

De werken hadden normaal dit voorjaar al moeten uitgevoerd worden, maar de coronacrisis gooit roet in het eten. Daarom worden de werken al zeker uitgesteld tot na het bouwverlof en vermoedelijk zullen ze zelfs pas starten in het najaar.