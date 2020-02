Wereldsterren Daddy Yankee en Natti Natasha tekenen present op Antilliaanse Feesten Toon Verheijen

19 februari 2020

15u40 5 Hoogstraten De organisatie van de Antilliaanse Feesten kondigt trots de headliners aan voor de het festival aan de Blauwbossen in Minderhout. De reggaetonsterren Daddy Yankee (Despacito) en Natti Natasha (Criminal) staan er respectievelijk vrijdag en zaterdag op het podium. De twee hebben al een beetje een band met België, want ze werkten samen met Dimitri Vegas & Like Mike aan de wereldhit ‘Instagram’.

De Antilliaanse Feesten zijn dit jaar al toe aan de 38ste editie. Voor Daddy Yankee is het al de derde keer dat hij naar de Blauwbossen komt. Voor Natti Natasha is het een primeur. De Puerto Ricaan Daddy Yankee is vooral bekend van zijn hits ‘Gasolina’ uit 2005 en ‘Despacito’ uit 2017. Die laatste brak het YouTube-record van meeste views wereldwijd. De teller staat ondertussen op 6,6 miljard. De voorbije jaren toverde Daddy Yankee de ene hit na de andere uit zijn mouw, met als meest recente ‘China’. Hij geldt nog steeds als de onbetwiste nummer één van het reggaetongenre.

Natti Natasha

Natti Nastasha is afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. Ze brak volledig door in 2019 nadat ze de jaren ervoor vooral haar strepen verdiende onder de vleugels van… Daddy Yankee. Ondertussen scoorde ze monsterhits met Criminal en Sin Pijama. De twee nummers hebben ondertussen meer dan 1,5 miljard views op youtube. Haar meest recente album ‘ilumiNATTI’ was één van de best verkochte latin albums van 2019.

De 38ste editie van Antilliaanse Feesten vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus op het festivalterrein ‘De Blauwbossen’ in Minderhout (Hoogstraten).