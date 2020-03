Welzijnsschakel ‘t Ver-Zet-Je deelt voedselbonnen uit nu toestroom uit supermarkten is opgedroogd Toon Verheijen

16u20 0 Hoogstraten Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-Je verdeelt normaal gezien iedere woensdag en zaterdag voedsel en brood aan mensen in armoede in de ontmoetingsruimte de Feftig in de Gelmelstraat. Door de coronacrisis besloot ’t Ver-Zet-je de ruimte echter gesloten te houden.

“De stroom goederen die we kregen van supermarkten, telers en verdelers is nagenoeg stilgevallen”, zegt Frederik Pollet. “Maar we zijn nu overgeschakeld op het uitdelen van voedsel- en broodbonnen. De voedselbonnen zijn 5 euro waard en je krijgt er één per inwonende persoon per week. Ook van de broodbonnen krijg je er één per inwonende per week. We hadden al meteen 143 inschrijvingen verspreid over 65 gezinnen. Er is dus echt wel nood aan.”

De kaarten kunnen ingewisseld worden bij volgende (voorlopige) lijst van deelnemende bakkers (Van Opstel, Vanthillo, Mathysen, Van Cuyck en Muesen en supermarkten (Carrefour Hoogstraten en Meer).

Koning Boudewijnstichting

’t Ver-Zet-Je betaalt de voedselbonnen uit eigen kas, maar kan gelukkig rekenen op sponsoring. Zo viel er dinsdagmorgen goed nieuws in de brievenbus want ze krijgen 10.000 euro van de Koning Boudewijnstichting. “Maar de Hoogstraatse bevolking kan ons ook nog altijd steunen via de aankoop van uitstelbroden of door financiële steun.”