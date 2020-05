Weer spelen en skaten naar hartelust... maar nog met de nodige regeltjes Toon Verheijen

28 mei 2020

De speeltuinen en skatepleinen in Hoogstraten zijn terug open en dat wordt op gejuich onthaald. De jeugddienst heeft wel enkele richtlijnen opgesteld om alle kinderen veilig te laten spelen. Bij keelpijn, niezen of hoesten wordt gevraagd om thuis te blijven. Kinderen ouder dan 12 jaar moeten 1,5m afstand houden. Kinderen tot 12 jaar kunnen onbeperkt samen spelen onder toezicht. In de grote speeltuinen mogen er maximaal 20 personen aanwezig zijn. Ga je skaten? Breng dan zeker je eigen materiaal mee. Ook in de skateparken zijn er max. 20 personen toegelaten en moet er een begeleider aanwezig zijn.