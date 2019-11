Wéér goud voor leerlingen VTI Spijker: Lotte en Siem maken lekkerste ijs op horecabeurs in Gent Toon Verheijen

20 november 2019

22u16 6 Hoogstraten Lotte Van Ginneken en Siem Roza van het zevende jaar Banketbakkerij & Chocoladebewerkingen hebben goud behaald op de Gelato Junior 2019 op de horecabeurs in Gent. Hun creatie van ijs met stoofperen, rode wijn, kruiden en gebrande pecannoten werd door de jury op de horecabeurs te Gent als beste beoordeeld.

Het ging om een wedstrijd van ijsmachineproducent Carpigiani Ambachtelijk Benelux. Er waren een twintigtal deelnemers van verschillende scholen in Vlaanderen. De opdracht was zes liter basismix (gepasteuriseerd) ter voorbereiding klaarmaken, één eigen smaak in competitie bereiden, decoratie en garnering ter plaatse uitvoeren en dat allemaal binnen de 30 en 45 minuten.

Vorige week was er ook al goud weggelegd op een internationale wedstrijd in Split. Toen behaalde Senna Hendrickx de eerste plaats.