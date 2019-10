Wandelroute Den Rooy en Smisselbergen uitgebreid met extra wandelpad Toon Verheijen

08 oktober 2019

Het natuurgebied Smisselbergen in Meerle heeft er een nieuw wandelpad bij. Natuurpunt heeft de voorbije maanden ook de historische barelen in Den Rooy en Smisselbergen in ere hersteld. De twee domeinen kwamen respectievelijk in 2014 en 2017 in handen van Natuurpunt die sindsdien het beheer overnamen van het in totaal meer dan 70 hectare groot gebied. In 2016 werd er al eens een wandelroute in Den Rooy opengesteld met vertrek aan de parking bij de Ulicotenseweg. Met de opening van het wandelpad Smisselbergen wordt die route nu een pak uitgebreid. De wandelroute wordt zaterdag 13 oktober officieel ingehuldigd. Vanaf 12.30 uur zijn er begeleide wandelingen voorzien. Op de ontvangst aan de Lage Rooy is er een infostand van Natuurpunt, zijn er diverse kraampjes onder andere met streekproducten en pannenkoeken. Die dag is het betreffende deel van de Lage Rooy eenrichtingsverkeer.