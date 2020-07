Wagen rijdt tegen verlichtingspaal en belandt in de gracht: bestuurder (22) lichtgewond Wouter Demuynck

13 juli 2020

17u00 0

Op Strijbeek in Hoogstraten is maandagvoormiddag rond 9.15 uur een voertuig om een nog onbekende reden van zijn rijbaan afgeweken, tegen een verlichtingspaal gereden en in de gracht beland. De bestuurder, een Nederlandse jongeman (22) uit Breda, werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer kwam eveneens ter plaatse aangezien de verlichtingspaal scheef over de rijbaan hing.