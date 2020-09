VTI Spijker levert foodboxen aan huis voor leerlingen in quarantaine: “Zo hoeven ze hun praktijklessen koken niet te missen” Toon Verheijen

24 september 2020

17u42 3 Hoogstraten De directie van het VTI in Hoogstraten besloot begin deze week een volledige klas van het vierde jaar Restaurant-Keuken in quarantaine te zetten na een coronabesmetting bij een van de leerlingen. Dankzij het team kregen de leerlingen al een eerste ‘foodbox’ aan huis geleverd waarmee ze thuis een maaltijd voor vier moeten klaarmaken in de plaats van een praktijkles. “Ons leerkrachtenteam was enorm enthousiast en dat is mooi om te zien”, vertelt directeur Stefan Jaeken.



Elke (middelbare) school had er wel rekening mee gehouden dat er vroeg of laat een coronabesmetting zou opduiken bij de leerlingen of de leerkrachten. Maar wanneer dat in een richting gaat waarin er per week vijftien uur praktijk wordt gegeven, betekent dat natuurlijk wel de nodige praktische moeilijkheden. “We hebben meteen een heleboel koeltassen besteld”, zegt technisch-coördinator Stefan Jaeken. “Onze leerkrachten hebben foodboxen samengesteld die we aan huis gaan leveren. Onze leerlingen van het vierde jaar Restaurant-Keuken krijgen vijftien praktijkuren per week. Theoretische lessen kun je makkelijk vervangen door digitale lessen, maar bij koken ligt dat wat moeilijker”, beseft Jaeken.

Beurtrol

Stefan stuurde begin deze week een e-mail naar alle leerkrachten wie er eventueel foodboxen bij de leerlingen wilde leveren. Hij was trots op de respons. “Ik heb verschrikkelijk veel e-mails teruggekregen. We hebben zelfs een beurtrol kunnen afspreken. En evident is het zeker niet, want onze leerlingen komen uit de hele regio: Oud-Turnhout, Kalmthout, Essen, Brecht Brasschaat, Poppel... Maar het mooie is dat zelfs leerkrachten die geen lesgeven in de richting Restaurant-Keuken mee op de kar springen. Dat bewijst toch een enorme solidariteit. VTI Spijker leeft duidelijk en er is een goed groepsgevoel. Uiteraard zullen we wel eens vloeken op elkaar, maar wat er deze dagen gebeurt, vind ik echt mooi. Ook van de ouders hebben we veel warme reacties gekregen.” Naast de foodboxen krijgen de leerlingen ook hun messenset en eventuele praktijkkleding nog thuis bezorgd, zodat dit gewassen kan worden.

Koken voor het gezin

De school zal tot begin oktober de zeventien leerlingen van 4RK1 en de ene leerlingen van 4RK2 om de paar dagen een nieuwe foodbox bezorgen, vier in totaal. De eerste foodbox, die donderdag werd rondgedeeld, bevatte een maaltijd voor vier personen. “Dat was een kleine geste van de school uit”, legt Jaeken uit. “Zo moet de leerling niet alleen voor zichzelf koken, maar kan hij meteen voor het hele gezin koken. Tenzij ze natuurlijk met zes zijn, dan moeten ze nog twee koteletjes bij kopen", lacht Stefan. “We hebben ook besloten de warme maaltijden die de leerlingen normaal op school eten, in mindering te brengen op de schoolrekening.”

Deadline

Thuis koken is natuurlijk niet zomaar vrijblijvend. Uiterlijk 48 uur na de levering van de ingrediënten moet het menu gemaakt zijn. Voor deze week is dat tomaat met rivierkreeft, parmentiersoep, varkensrib met Vichy-wortelen en erwtjes met een Spaanse saus, die ze zelf moeten verzinnen. Als dessert is er een salade van fruit. Uploaden van de fotoreportages per gerecht en op naam moet uiterlijk 72 uur na de levering. Bij de volgende levering aan huis is het de bedoeling dat de leerlingen de vorige koeltas ontsmet weer meegeven met de leerkracht.