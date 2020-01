Vrijwilligers van moslimgemeenschap maken straten vuurwerkvrij: “Een mooie geste die we waarderen” Toon Verheijen

01 januari 2020

15u58 0 Hoogstraten Een zeventiental vrijwilligers van de Ahmadiyya mislimgemeenschap trokken woensdagmorgen door de straten van Meer, Meerle, Minderhout en Hoogstraten om de straten weer proper te maken na het afschieten van het vuurwerk van oudejaarsavond.

“We zijn een wereldwijde gemeenschap die opgericht werd in 1889”, klinkt het bij de vrijwilligers. “Onze doelen zijn een betere relatie tussen God en mens en tussen mensen onderling. Om deze doelen te realiseren organiseren we dikwijls activiteiten zoals het bezoeken van asielcentra, ziekenhuizen en bejaardenhuizen. Daar gaan we bij de mensen meestal een praatje slaan, bereiden maaltijd voor hen en geven hen geschenken op verschillende gelegenheden. Schoonheid en reinheid zijn ook belangrijk en daarom organiseren we al enkele jaren deze symbolische actie op nieuwjaarsdag.”

Traktatie

Burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) spreekt zijn waardering uit. “Ook heel wat voorbijgangers waardeerden het enorm en trakteerden de vrijwilligers zelfs op koffiekoeken”, zegt Marc Van Aperen. “Ik ben hen zelf ook gaan bedanken en heb ze getrakteerd op koffie en chocolade.”