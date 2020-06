Vrijkaarten voor De Mosten massaal gestolen uit infoblad: stad Hoogstraten kreeg al 30 meldingen Toon Verheijen

29 juni 2020

16u00 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten heeft meer dan 30 meldingen gekregen van inwoners wiens vrijkaarten voor De Mosten niet in het Info’zine van deze maand zaten. De bladzijden met de bonnen werden vakkundig uit bepaalde boekjes gehaald. Dan werden ze weer in de brievenbus gestoken. “Dit is verwerpelijk”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). Ondergetekende trok samen met twee andere gedupeerden aan de alarmbel.

De stad maakte in juni bekend dat alle inwoners van Hoogstraten en de deelgemeenten 20 vouchers zouden krijgen om gratis te gaan zwemmen in De Mosten. De bonnen zouden verdeeld worden via het informatieblad van de stad, Infozine. Die werden vanaf 22 juni verdeeld. Toen uw journalist, die zelf in Hoogstraten woont, vorige week het informatieblad opensloeg viel meteen op dat de bladzijdes 3-4 en 20-21 ontbraken in het boekje. En laat nu net daar de bewuste bonnen staan. Aanvankelijk leek het slechts om een drietal gevallen te gaan. De stad beloofde dat de betrokken personen een nieuw exemplaar mét bonnen zouden krijgen.



Geen drukfout

Afgelopen weekend werd echter duidelijk dat er veel meer aan de hand is. Er kwamen ondertussen al minstens 30 meldingen binnen. Het werkelijke aantal zal vermoedelijk hoger liggen. “We hebben meteen gecheckt of er eventueel iets fout is gegaan in de drukkerij”, zegt communicatieambtenaar Guy Muësen. “De drukpersen hebben er echter twee controlemechanismen. Het aantal vellen wordt geteld én de boekjes worden gewogen. Is er iets fout, dan valt de machine stil.” Vooral in Hoogstraten zelf en Minderhout zijn de bonnen verdwenen.

Diefstal

Rest dus nog maar één mogelijkheid: de pagina’s zijn er bewust door één of meerdere personen eruit gehaald. “Wat opvalt, is dat het de bladzijde er héél zorgvuldig is uitgehaald’, zegt Guy Muësen. “Bij heel wat mensen is het vreemd dat het boekje uit de brievenbus gehaald zou zijn, want hun brievenbus is echt afgesloten. Al horen we nu ook wel vaak dat de boekjes er maar half ingestoken worden.”

Burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) vindt het héél triest. “Dan probeer je als stad de inwoners wat zomerplezier te bezorgen en dan wordt zo onderuit gehaald”, zegt burgemeester Marc Van Aperen. “De dader of daders hebben er ook weinig aan. De gratis toegangstickets zijn immers enkel te gebruiken door inwoners van Hoogstraten. Aan de kassa wordt je identiteitskaart gevraagd”, licht burgemeester Marc Van Aperen toe. “We laten ons echter niet van de wijs brengen en garanderen dat ieder Hoogstraats gezin deze zomer gratis kan genieten van een bezoek aan ons recreatiedomein.”

Compensatie

De stad zal voor een compensatie zorgen. “We willen de overlast voor de burgers zoveel mogelijk beperken”, zegt schepen van Sport en Toerisme Arnold Wittenberg. “Ze hoeven ons dus niet op te bellen of ze hoeven niet naar het stadhuis te gaan om nieuwe toegangstickets te halen. Ze moeten simpelweg naar De Mosten gaan en daar hun Info’zine laten zien waar pagina 21 met de gratis toegangstickets is uitgehaald. Dan ontvangen ze van de onthaalmedewerkers van De Mosten een kaart met de 20 toegangstickets en krijgen ze ook onmiddellijk gratis toegang tot het domein. Niet vergeten dat je eerst moet reserveren via www.hoogstraten.be/demosten. Ze kunnen van de compensatie gebruik maken vanaf dinsdag 30 juni. De onthaalmedewerkers zullen zorgvuldig controleren via het reservatiesysteem dat er geen misbruik van wordt gemaakt.”