Vrijheid in Hoogstraten nog nooit zo stil en verlaten op een woensdagnamiddag en Carrefour deelt briefjes uit met tijdstip waarop je winkel weer moet verlaten Toon Verheijen

18 maart 2020

16u49 3

Het openbaar leven in Vlaanderen is stilgevallen en dat merk je duidelijk op de anders o zo drukke Vrijheid in Hoogstraten zeker. Normaal is het om 16.15 uur ontzettend druk qua verkeer, maar nu was er amper een wagen te bespeuren. Ook de parkeerplaatsen waren nagenoeg allemaal onbezet. Voetgangers en fietsers waren er nauwelijks te bespeuren. Alle winkels op de krantenwinkels, bakkers en apotheken na waren gesloten. Bij warenhuis Carrefour stond er buiten een werknemer die alle inkomende en uitgaande klanten in de gaten hield. Iedereen die de winkel binnenstapte, kreeg een briefje met daarop het tijdstip dat hij of zij de winkel weer moest verlaten.