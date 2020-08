Vrije Basisschool Scharrel en internaat Klein Seminarie krijgen geld van Ben Weyts voor infrastructuurwerken Toon Verheijen

06 augustus 2020

16u55 8 Hoogstraten Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) trekt de geldschuif open voor twee scholen in Hoogstraten. VBS Scharrel krijgt 360.000 euro en het internaat van Het Klein Seminarie net geen 90.000 euro.

Ben Weyts investeert deze regeerperiode in totaal zo’n drie miljard euro in scholenbouw. Voor VBS Scharrel gaat het om de ondersteuning van de verbouwingswerken van een woning in de Koestraat die de school kocht. “De vrije basisschool in Minderhout kampte al vele jaren met een plaatsgebrek. De directie van de school heeft steeds met de nodige creativiteit dit opgelost. De uitbreiding van de school naar de Koestraat toe is een grote stap voorwaarts om dit plaatsgebrek voor eens en voor altijd op te lossen”, zeggen schepen van Onderwijs Faye Van Impe (N-VA) en gemeenteraadslid Gert Van den Bogaert, die tevens voorzitter is van het plaatselijk comité van de school en lid van de Algemene Vergadering van KOBA Hoogstraten.

Voor Het Klein Seminarie is er net geen 90.000 euro weggelegd voor het internaat. Zij gaan de ontspanningszaal verbouwen.