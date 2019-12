Vrachtwagensluis werkt na 2 jaar nog niet: stad denkt aan meer agenten op straat en inschakeling studiebureau Toon Verheijen

13 december 2019

12u09 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten en de politie overwegen om extra personeel aan te werven om vrachtwagens te controleren op de tonnagebeperking, die straks zal worden ingevoerd. Een studiebureau zal onderzoeken hoe de ANPR-camera’s daarbij kunnen helpen. Ondertussen werkt het systeem van de vrachtwagensluizen na twee jaar nog altijd niet. Een reconstructie van de processie van Echternach (in Hoogstraten).

Neem nu de Vrijheid. Dagelijks passeren daar meer dan 20.000 voertuigen, waarvan zo’n 2.000 vrachtwagens. Procentueel is dat niet heel veel, maar het merendeel van die vrachtwagens moeten niet in een van de deeldorpen zijn, maar gebruiken de lokale wegen om van de E19 naar de E34 te geraken.

In december 2017 presenteerde het toenmalige stadsbestuur van CD&V-N-VA het systeem van de adviesroute voor vrachtwagens en het plaatsen van vrachtwagensluizen met ANPR-camera’s om doorgaand vrachtverkeer te weren. Het principe leek eenvoudig: vrachtwagen X passeert de eerste camera en even later de tweede. Als die niet op een witte lijst staat, volgt er een boete.

Witte lijst

Lokale ondernemers en hun toeleveranciers én inwoners zouden op een ‘witte lijst’ komen omdat zij uiteraard wél doorgang moeten krijgen. “Het hele dossier kende al een moeilijke start omdat het plaatsen van de camera’s en het signalisatieplan wat langer aansleepten buiten onze wil om”, zegt Els Dellafaille van de politiezone Noorderkempen.

Problemen

“Bijkomend was er dan de witte lijst waar nu al ruim 3.500 nummerplaten op staan. Bovendien kwamen er signalen van (onder-) aannemers van bedrijven die verklaarden dat ze onmogelijk op voorhand konden zeggen welke vrachtwagen zou komen dus zij moesten hun héle wagenpark op de witte lijst zetten. Daarnaast kwam er nog eens de nieuwe afhandeling van onmiddellijke inningen, waardoor de- al dan niet terechte – bezwaarschriften tegen de boete niet meer bij de politie terecht kwamen, maar rechtstreeks naar het parket werden verstuurd. Een hele boterham.”

Sluipwegen

En dan dook nog een opvallende vaststelling op. Uit metingen bleek dat van alle vrachtwagens die de eerste camera passeerden er slechts 10 tot 15 procent voorbij de tweede camera kwam. Die chauffeurs wisten dus via sluipwegen het systeem wisten te omzeilen. “Dus opperden we om al te gaan beboeten van zodra vrachtwagens voorbij de eerste camera zouden rijden”, zeggen Els Dellafaille, waarnemend korpschef Hans Hoskens en burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Voor de occasionele passanten – zoals bijvoorbeeld een verhuisfirma – zouden we dan dankzij een softwarefirma een applicatie laten ontwikkelen waarbij die vrachtwagen voor één keer een uitzondering zou kunnen krijgen. Maar ook dat bleek administratief héél moeilijk.”

Manuele controle

Uiteindelijk liggen nu optie drie en bij uitbreiding ook optie vier op tafel. “We zouden meer blauw op straat willen die dan effectief vrachtwagens zouden controleren”, zegt burgemeester Marc Van Aperen. “Dan zouden we ook extra personeel aanwerven, maar daar hebben we de politieraad voor nodig. Daarnaast zou er eventueel een studiebureau aangesteld kunnen worden om het héle systeem van de sluizen te herbekijken. Want laat ons héél duidelijk zijn: het vrachtwagenverkeer moet zoveel mogelijk uit onze dorpen.”

De politie zelf ziet manuele controles op zich wel zitten. “Het is ook een prioriteit in ons zonaal veiligheidsplan. Maar met de huidige capaciteit wordt dat wel moeilijk. Daarnaast is het controleren van vrachtwagens ook niet overal mogelijk want bijvoorbeeld op de Vrijheid vrachtwagens tegenhouden, is onbegonnen werk.”

Wanneer er dan wel een sluitend systeem gaat zijn, kunnen stad en politie niet zeggen. “Laat ons hopen zo snel mogelijk.” Politie en stad benadrukken wel dat de camera’s niet nutteloos zijn, want ze worden gebruikt als nummerplaatlezers voor onder meer criminaliteit te bestrijden.