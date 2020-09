Vrachtwagens botsen in John Lijsenstraat in Meer Toon Verheijen

07 september 2020

Twee vrachtwagens van de Nederlandse firma Dams uit Zundert geraakten maandagmorgen betrokken in een kopstaartaanrijding in de John Lijsenstraat. De vrachtwagens waren in een kleine colonne op weg naar de oprit van de E19. De middelste bestuurder merkte een remmanoeuvre van zijn voorganger te laat op en botste op de oplegger van zijn voorligger. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de trekker was niet meer in staat om verder te redden. De John Lijsenstraat was een tijd afgesloten voor het verkeer.