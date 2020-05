Vrachtwagen beschadigt boom naast de weg, maar rijdt verder: brandweer moet boom omzagen Toon Verheijen

21 mei 2020

21u17 2

De brandweer werd donderdag opgeroepen voor een boom die dreigde om te vallen aan Voort in Meerle. En vrachtwagen had bij het voorbijrijden op een of andere manier de boom zwaar geraakt. De boom dreigde om te vallen op de rijbaan. Daarom werd de weg afgesloten zodat de brandweer de boom kon omzagen en de situatie kon veilig stellen. De chauffeur was zich vermoedelijk van geen kwaad bewust.