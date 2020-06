Voormalige rusthuis bijna volledig gesloopt: extra vrachtverkeer voor afvoeren van laatste steenpuin Toon Verheijen

29 juni 2020

14u36 0 Hoogstraten Aannemer Van Roey is gestart met de nieuwe fase in de Aannemer Van Roey is gestart met de nieuwe fase in de afbraak van het oude rusthuis Onze-Lieve-Vrouw der 7 Weeën en de bouw van ’t Gastenhuys op de campus Stede Akkers. De komende dagen en weken zullen er extra vrachtwagens aan- en afrijden om al het steenpuin weg te voeren.

Enkele maanden geleden startte Van Roey met de afbraakwerken aan het voormalige rusthuis. Maandag stond alleen nog een klein stukje van de linkervleugel overeind. De bedoeling is nu dat al het resterende steenpuin wordt afgevoerd.

“Dat wil zeggen dat er de komende dagen veel meer vrachtwagens zullen aan- en afrijden”, klinkt het bij de stad. “Er zullen dus veel vrachtwagens over de Katelijnestraat passeren die in de richting van het zwembad opdraaien tot aan de bouwwerf. Er zullen dus ook meer vrachtwagens vanaf de bouwwerf op de Vrijheid draaien. We vragen bestuurders daarom om voorzichtigheid. De buurtweg achter het Klein Seminarie ter hoogte van de Jaak Aertslaan wordt ook afgesloten. Hij zal niet meer kunnen gebruikt worden om met de fiets of te voet vanaf de campus Stede Akkers in de richting van de sportvelden of het Klein Seminarie te gaan.”



Na het puinruimen kan het graven beginnen voor de ondergrondse parking en de funderingen en daarna kan de opbouw beginnen. De werken zullen nog tot 2021 duren. ’t Gastenhuys zal op het gelijkvloers een zevental zorgverlenende diensten huisvesten, waaronder een nierdialysecentrum, het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en Kind & Gezin. Op de verdiepingen komen 35 assistentiewoningen. In de kelder is plaats voor 42 voertuigen en een fietsenberging. Er wordt ook een ondergrondse verbinding gemaakt met het woonzorgcentrum Stede Akkers.

De hele reeks verkeersmaatregelen zijn via deze link terug te vinden.