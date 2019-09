Voorlopig geen extra sanitair blok voor De Mosten: offerte loopt op tot 500.000 euro Toon Verheijen

24 september 2019

10u58 0 Hoogstraten Het recreatiedomein De Mosten zal het voorlopig zonder extra sanitair blok moeten stellen. De kostenraming voor het blok in het midden van het domein werd geraamd op 500.000 euro. “Dat is van het goede te veel. We zoeken nu naar een deftig maar goedkoper alternatief”, zegt schepen van De Mosten Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft).

De stad Hoogstraten speelt al langer met het idee om midden op het domein, waar vroeger de frituur stond, een nieuw sanitair blok te voorzien. Niet alleen voor de recreanten van het zwemgedeelte, maar ook van de gebruikers van de kampplaats naast het recreatiedomein. “Er is destijds opdracht gegeven tot het onderzoeken en bouwen van zo’n blok”, bevestigt schepen Arnold Wittenberg. “Er was zo’n 40.000 euro gereserveerd in de begroting en de studie kostte de stad ook al zo’n 10.000 euro. Maar nu blijkt dat het bouwen van zo’n sanitair blok maar liefst 500.000 euro zou kosten. Dat is van het goede te veel en daarom hebben we beslist dat dossier voorlopig on hold te zetten.”

Container?

De stad wil wel dringend op zoek naar een alternatief omdat er wel degelijk een noodzaak is. “Vooral omdat er geen voorzieningen zijn aan de kampplaats”, zegt Wittenberg. “Nu moeten die gebruikers door een poortje van het domein naar de sanitaire ruimtes op het recreatiedomein, maar dat wil ook zeggen dat ze vrij toegang hebben tot de zwemvijver. Onze bedoeling was dus een blok te voorzien op de scheiding die aan twee kanten toegankelijk is: zowel via de zwemvijver als langs de kampplaats. We bekijken nu of er geen goedkoper, maar degelijk alternatief gevonden kan worden in de vorm van bijvoorbeeld een container.”